Кожевников: раньше у финнов был тупорылый хоккей, русские научили их играть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу Финляндии на чемпионате мира — 2026. В решающем матче турнира финские хоккеисты обыграли Швейцарию (1:0 ОТ).

«Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали всё и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно», – цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (1995, 2011, 2019, 2022, 2026) и сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира.