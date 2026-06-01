Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: раньше у финнов был тупорылый хоккей, русские научили их играть

Кожевников: раньше у финнов был тупорылый хоккей, русские научили их играть
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу Финляндии на чемпионате мира — 2026. В решающем матче турнира финские хоккеисты обыграли Швейцарию (1:0 ОТ).

«Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали всё и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно», – цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира (1995, 2011, 2019, 2022, 2026) и сравнялась с Россией по количеству побед на чемпионатах мира.

Материалы по теме
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Видео
Какая драма! Швейцария проиграла третий финал подряд — Финляндия стала чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android