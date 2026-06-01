Тренерский штаб в полном составе покинул московское «Динамо» в КХЛ

Тренерский штаб в полном составе покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим за работу Равиля Якубова, Андрея Писарева, Павла Перепехина, Артема Яцкевича, Геннадия Столярова, Александра Ахлаткина и Ларса-Йорана Альквиста. Хоккейный клуб «Динамо» Москва желает удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

21 апреля Леонид Тамбиев был назначен главным тренером московского «Динамо». Вячеслав Козлов, возглавивший команду по ходу прошлого сезона, покинул клуб. Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера.