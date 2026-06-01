«Северсталь» объявила об изменениях в составе команды

По истечении срока действия контракта защитник Никита Камалов покидает «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба. Также в связи с истечением срока действия контракта нападающий Николай Чебыкин покидает «Северсталь».

В сезоне-2025/2026 Чебыкин сыграл 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 28 (8+20) очков. На счету Николая три победные шайбы, а показатель полезности в регулярке составил «+9».

Также «Северсталь» продлила контракты с вратарём Тимофеем Королёвым (двусторонний до 31.05.2028), защитником Макаром Фоминым (двусторонний до 31.05.2028), нападающими Русланом Абросимовым (односторонний до 31.05.2027), Ильёй Иванцовым и Ильёй Квочко (двусторонние до 31.05.2027).

В составе череповецкой команды Никита провёл 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, записав на свой счёт 24 (5+19) очка. За сезон защитник отметился тремя победными шайбами, 162 бросками по воротам и 52 силовыми приёмами.