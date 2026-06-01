Хоккейный клуб «Сочи» покинуло несколько игроков

Хоккейный клуб «Сочи» в связи с истечением сроков контрактов покинули Даниил Сероух, Ноэль Хёфенмайер, Жан-Кристоф Боден, Игорь Швырёв, Рафаэль Бикмуллин, Уильям Биттен.

Сероух перешёл в «Сочи» в 2023 году. За команду он сыграл 158 матчей, забросил 37 шайб и отдал 43 голевые передачи.

Защитник Хёфенмайер в минувшем сезоне сыграл в 50 матчах и набрал 23 (7+16) очков.

Нападающий Жан-Кристоф Боден пополнил состав команды в начале прошлого сезона. За 50 проведённых матчей он набрал 15 (5+10) очков.

Нападающий Швырёв выступал за команду два сезона, за этот период сыграл в 71 матче и набрал 11 (6+5) очков.

Нападающий Бикмуллин сыграл за сочинскую команду в 43 матчах и набрал 14 (6+8) очков.

Форвард Биттен сыграл в 89 матчах и набрал 35 (20+15) очков.