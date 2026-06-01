Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Срок действия контракта истёк 31 мая, тренер продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

«Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. «Динамо-Минск» благодарит Дмитрия Вячеславовича за трёхлетний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского клуба.

Квартальнов возглавил белорусскую команду в апреле 2023 года и провёл три сезона. Именно с минским «Динамо» Дмитрий Вячеславович стал первым тренером-тысячником в лиге.

В сезоне 2024/2025 минское «Динамо» под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне белорусский клуб вновь дошёл до второго раунда плей-офф, где в серии из четырёх матчей уступил будущему финалисту казанскому «Ак Барсу».

