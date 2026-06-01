«Лада» объявила об уходе Павла Десяткова с поста главного тренера команды

Хоккейный клуб «Лада» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Павлом Десятковым и тренерским штабом команды.

Клуб покинули следующие специалисты:

Максим Смельницкий – тренер нападающих;
Алексей Емелин – тренер защитников;
Алексей Семёнов – тренер вратарей;
Антон Зеленов – тренер вратарей;
Нормундс Силиньш – тренер по физической подготовке;
Валерий Никулин – тренер по развитию.

Десятков возглавил команду в начале сезона-2025/2026. Под его руководством «Лада» провела 63 игры, в которых набрала 45 очков.

Ранее пресс-служба «Амура» сообщила, что Десятков вошёл в тренерский штаб хабаровской команды. Специалист работал в клубах КХЛ и ВХЛ, среди которых подмосковный «Витязь», красноярский «Сокол» (серебряные медали ВХЛ в 2023 году), пермский «Молот-Прикамье», самарский ЦСК ВВС и ХК «Рязань».

