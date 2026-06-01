«Барыс» сообщил об уходе ряда игроков в связи с истечением сроков контрактов

«Барыс» сообщил об уходе ряда игроков команды. 31 мая истекли контракты защитника Иэна Маккошена, а также нападающих Майкла Веккионе, Эмиля Галимова, Мэйсона Морелли, Кирилла Савицкого, Романа Старченко и Макса Уиллмана. Защитник Дмитрий Бреус вернулся в нижегородское «Торпедо» после окончания срока аренды.

Также «Барыс» сделал квалификационные предложения и закрепил права на Адама Шила, Батырлана Муратова и Максима Мухаметова.

Сообщается, что с некоторыми игроками, находящимися в статусе «неограниченно свободный агент» после завершения сроков контракта, казахстанский клуб продолжает переговоры.

