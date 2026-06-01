Нижнекамский «Нефтехимик» покинули четверо нападающих

По истечении контрактов ХК «Нефтехимик» покинули нападающие Владислав Барулин, Данила Квартальнов, Арсен Хисамутдинов и Рауль Якупов.

29-летний Барулин в прошлом сезоне провёл 40 матчей и набрал 17 очков — забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету форварда 97 (45+52) очков в 222 матчах.

28-летний Квартальнов отметился пятью передачами в 47 матчах прошедшего сезона с учётом плей-офф. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету форварда 38 (9+29) очков в 243 матчах.

Хисамутдинов набрал 10 (3+7) очков в 51 матче в Континентальной хоккейной лиге.

21-летний Рауль Якупов в Континентальной хоккейной лиге забил один гол и отдал один пас в 36 матчах.