«Торпедо» обменяло нападающего Василия Атанасова в СКА. В результате обмена нижегородский клуб получил форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию. Также в СКА отправился защитник Арсений Варлаков.

21-летний новобранец торпедовской атаки уже в дебютном сезоне смог громко заявить о себе в КХЛ. В составе петербургского СКА форвард провёл 68 матчей, вошёл в тройку лучших снайперов армейской команды в рамках регулярки и заработал суммарно 29 очков.

23-летний Атанасов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2022 году в составе «Торпедо». За 226 матчей в нижегородской команде нападающий набрал 132 (71+61) очка.