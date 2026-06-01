«С уважением отнеслись к его позиции». В «Торпедо» оценили обмен Атанасова в СКА

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен нападающего Василия Атанасова и защитника Арсения Варлакова в СКА на форварда Матвея Полякова.

«В течение прошлого сезона мы находились в переговорном процессе со СКА по поводу перехода Матвея. Рад, что в итоге он присоединяется к нашей команде. Его отличают максимальная рабочая этика и мотивация. Верим, что Матвей сможет продолжить свой спортивный рост в «Торпедо», для этого ему будут предоставлены все шансы.

Василия благодарим за сезоны в «Торпедо». Отмечу, что решение об обмене было принято с учётом его пожелания о смене команды. Мы с уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу. Арсению мы говорим спасибо за работу в системе «Торпедо» и желаем дальнейшего прогресса. Перед «Торпедо» стоят большие задачи, требующие принятия смелых решений», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.