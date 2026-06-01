ЦСКА по истечении срока контрактов покинули три хоккеиста

ЦСКА по истечении срока контрактов покинули три хоккеиста: защитник Ник Эберт, нападающие Сергей Калинин и Данила Моисеев, сообщает пресс-служба армейского клуба.

32-летний Эберт стал игроком ЦСКА по ходу сезона-2025/2026. В 15 матчах за армейский клуб он набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+2».

35-летний Калинин, ранее уже выступавший за ЦСКА и выигрывавший с клубом Кубок Гагарина, пополнил состав команды в декабре 2025 года. В 37 матчах прошедшего сезона он набрал 6 (4+2) очков с показателем полезности «+1».

27-летний Моисеев подписал контракт с ЦСКА в прошлом году, но из-за травмы не сыграл ни одного матча в сезоне.

