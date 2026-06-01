«Ладу» покинули вратари Александр Трушков и Иван Бочаров

Вратари Александр Трушков и Иван Бочаров покинули «Ладу» в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Трушков присоединился к «Ладе» в 2021 году. В КХЛ Александр отыграл за тольяттинский клуб 93 игры, семь из которых «на ноль». В ВХЛ вратарь отыграл 101 матч и отметился четырьмя «сухарями». На счету бывшего первого номера «Лады» новый клубный рекорд «сухой» серии в КХЛ – 150 минут и 14 секунд.

Бочаров присоединился к «Ладе» в минувшем сезоне и отыграл за тольяттинский клуб 43 игры.

Ранее «Лада» объявила об уходе тренерского штаба во главе с Павлом Десятковым.