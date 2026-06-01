Хоккей Новости

Боб Хартли станет консультантом ХК «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли станет консультантом клуба, сообщает пресс-служба ярославцев.

«В связи с истечением срока действия контракта ХК «Локомотив» благодарит за проделанную работу главного тренера нашей команды Боба Хартли! Наставник пришёл в наш клуб в очень сложной ситуации. Боб взял на себя ответственность за подготовку чемпионского состава к новым вызовам, стал символом надежды болельщиков на продолжение победных традиций ярославского хоккея. И сегодня мы с признательностью и уважением можем сказать: «Спасибо, Боб!»

Несмотря на непростой ход сезона, коллектив под руководством нового тренерского штаба сделал ещё один шаг вперёд. Мы вновь стали обладателями Кубка Гагарина, а сам Боб Хартли своей высокопрофессиональной работой, огромной страстью к любимому делу, глубоким пониманием и проникновенностью к ценностям Клуба не просто подтвердил статус тренера-чемпиона, но и в полной мере воздал дань Памяти своему другу и коллеге Брэду МакКриммону.

Сегодня мы рады сообщить, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. В следующем сезоне он станет консультантом ХК «Локомотив». Спасибо, Боб!» — говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

