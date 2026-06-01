Главная Хоккей Новости

«Металлург» заключил контракты с тремя молодыми воспитанниками клуба

«Металлург» заключил двусторонний контракт до 31 мая 2028 года с защитником Александром Сиряцким, нападающими Михаилом Фёдоровым и Игорем Нечаевым. Все трое являются воспитанниками магнитогорской школы хоккея.

19-летний Сиряцкий стал хоккеистом системы «Металлурга» в 2022 году. В сезоне-2025/2026 Александр закрепился в составе «Металлурга». За 42 встречи защитник набрал 5 (2+3) очков. Всего в КХЛ игрок обороны принял участие в 42 встречах и набрал 5 (2+3) очков.

В сезоне-2025/2026 20-летний Нечаев дебютировал в КХЛ и большую часть года провёл в составе главной команды. За 33 игры он набрал 6 (2+4) очков. Помимо этого, на счету Игоря 4 матча за «Стальных Лисов», в которых он набрал 2 (1+1) балла, а также 29 встреч за «Магнитку» и 15 (5+10) результативных баллов.

19-летний Фёдоров по итогам прошедшего сезона был номинирован на приз лучшему новичку. Всего в КХЛ форвард провёл 69 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

