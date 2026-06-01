«Авангард» заключил контракт с защитником Кириллом Адамчуком на три сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист провёл в московском «Динамо» последние два сезона, сыграл 157 матчей, не пропустив ни одной игры. Кирилл набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «+17». В минувшем чемпионате КХЛ Адамчук провёл 68 матчей и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф на его счету один гол в четырёх играх. Ранее в карьере Адамчук также выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Амур» и «Югру».

На счету 32-летнего игрока обороны в КХЛ 397 матчей и 69 (17+52) очков при показателе полезности «+16». В прошедшем регулярном чемпионате Кирилл Адамчук стал третьим игроком по силовым приёмам (197).