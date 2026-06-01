В «Авангарде» высказались о подписании контракта с защитником Адамчуком

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с защитником Кириллом Адамчуком.

«Кирилл Адамчук – наш первый трансфер в это межсезонье. Габаритный и силовой защитник, который неплохо может сыграть и в атаке. Хочу отметить, что за последние два сезона Кирилл не пропустил ни одной официальной игры. Надеюсь, что эта серия продолжится в составе «Авангарда». Я считаю, что нам удалось забрать с рынка свободных агентов сильного игрока обороны. Поэтому хочу поприветствовать Кирилла в составе «ястребов» и пожелать ему удачи в новом коллективе», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.