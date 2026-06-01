«Адмирал» подписал контракт с форвардом Артёмом Пименовым

Нападающий Артём Пименов пополнил состав «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с форвардом носит односторонний характер и рассчитан на один сезон.

30-летний Пименов на протяжении всей карьеры в КХЛ выступал за «Салават Юлаев». На его счету семь сезонов в составе уфимцев. Артём провёл 299 матчей в лиге, набрав 68 (21+47) очков при показателе полезности «+20».

В минувшем регулярном чемпионате на его счету 39 игр, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В прошедшем плей-офф он сыграл 10 встреч и сделал три ассиста при показателе полезности «+3».