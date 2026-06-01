Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» подписал контракт с форвардом Артёмом Пименовым

«Адмирал» подписал контракт с форвардом Артёмом Пименовым
Комментарии

Нападающий Артём Пименов пополнил состав «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с форвардом носит односторонний характер и рассчитан на один сезон.

30-летний Пименов на протяжении всей карьеры в КХЛ выступал за «Салават Юлаев». На его счету семь сезонов в составе уфимцев. Артём провёл 299 матчей в лиге, набрав 68 (21+47) очков при показателе полезности «+20».

В минувшем регулярном чемпионате на его счету 39 игр, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В прошедшем плей-офф он сыграл 10 встреч и сделал три ассиста при показателе полезности «+3».

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» объявил об уходе ряда игроков и изменении в тренерском штабе команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android