«Каролина» названа фаворитом Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал «Каролину Харрикейнз» фаворитом в борьбе с «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли. Первая игра состоится в ночь на 3 июня в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что в голосовании принимали участие 15 журналистов, которые должны были выбрать одну из двух команд. «Ураганы» получили 10 голосов, «Голден Найтс» – пять.

Также были представлены результаты в голосовании на приз лучшему игроку плей-офф. Главным претендентом назван вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен (восемь голосов). Вторым идёт Митчелл Марнер из «Вегаса» (четыре). По одному голосу отдали за Логана Стэнковена, Тейлора Холла (оба – «Каролина») и Джека Айкела («Вегас»).

