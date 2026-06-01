«Адмирал» объявил о заключении контракта с защитником Ильёй Морозовым

«Адмирал» подписал контракт с защитником Ильёй Морозовым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Срок соглашения не называется.

На счету 27-летнего хоккеиста 432 матча в КХЛ за «Сибирь». Всего он набрал 66 (24+42) очков при показателе полезности «-8» и среднем игровом времени 17.35. В минувшем регулярном чемпионате Илья провёл 58 игр, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. В плей-офф на его счету две встречи без набранных очков.

Морозов вызывался в сборные России разных уровней, в том числе участвовал в молодёжном чемпионате мира 2019 года, на котором стал бронзовым призёром.

Комментарии
