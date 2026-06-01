«Металлург» официально объявил об уходе форварда Дерека Барака

Нападающий Дерек Барак покидает «Металлург» по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«Мы благодарим Дерека за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

31-летний форвард пополнил состав «Металлурга» в прошлом межсезонье и провёл за команду 62 матча в регулярном чемпионате, в котором отметился 21 заброшенной шайбой и 19 результативными передачами при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 15 игр и 6 (2+4) очков.

Ранее в КХЛ Дерек выступал за «Витязь». Всего в его активе 213 встреч в лиге и 124 (54+70) очков при показателе полезности «-21».

