ЦСКА расторг контракт с защитником Владиславом Провольневым по соглашению сторон

ЦСКА и защитник Владислав Провольнев расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Благодарим Владислава за годы, проведённые в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

31-летний хоккеист выступал за ЦСКА с сезона-2021/2022. Всего за команду Владислав провёл 289 матчей, в которых набрал 69 (18+51) очков при показателе полезности «+35». В 2022 и 2023 году он вместе с командой выигрывал Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Провольнева 533 встречи, 38 заброшенных шайб и 80 результативных передач. Защитник также выступал за «Спартак» и «Северсталь».

