Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» сообщила об уходе шести хоккеистов

Комментарии

«Лада» официально объявила об уходе вратарей Александра Трушкова и Ивана Бочарова, защитников Владислава Сёмина, Артёма Земчёнка, Даниила Бокуна и Колби Уильямса.

29-летний Трушков присоединился к тольяттинскому клубу в 2021 году. В КХЛ Александр отыграл за «Ладу» 93 матча, семь из которых провёл «на ноль». Также на его счету новый клубный рекорд «сухой» серии в КХЛ – 150 минут и 14 секунд. 31-летний Бочаров присоединился к тольяттинцам в минувшем сезоне и провёл за клуб 43 встречи.

На счету 28-летнего Сёмина 200 игр за «Ладу», семь заброшенных шайб и 25 передач. 34-летний Земчёнок присоединился к тольяттинскому клубу перед стартом сезона. За 58 встреч он набрал 10 (2+8) очков.

29-летний Бокун пополнил состав «Лады» по ходу сезона после обмена с «Северсталью». В КХЛ за тольяттинцев белорусский защитник провёл 34 игры и отметился одной передачей. 31-летний Уильямс присоединился к «Ладе» в декабре. За 26 встреч в составе команды из Тольятти канадский защитник набрал 7 (1+6) очков.

