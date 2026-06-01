Защитник Даррен Диц подписал двухлетний контракт с «Сибирью»

Канадский защитник Даррен Диц пополнил состав «Сибири», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Прошлый сезон 32-летний хоккеист провёл в минском «Динамо», сыграв 64 матча. На его счету шесть заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Всего Диц провёл в КХЛ 548 игры, в которых набрал 267 (94+173) очков. Защитник также выступал за «Барыс», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист». В составе ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

Даррен был выбран на драфте НХЛ 2011 года под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». В НХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016, где сыграл 13 встреч, в которых набрал 5 (1+4) очков.

