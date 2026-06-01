Генменеджер «Монреаля»: мы бы предпочли подписать Демидова на долгий срок

Руководство «Монреаль Канадиенс» планирует провести переговоры с агентом российского нападающего команды Ивана Демидова и заключить с игроком долгосрочный контракт. Об этом заявил генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз. Действующее соглашение игрока с клубом истечёт по завершении сезона-2026/2027.

«Мы знаем, что Иван любит играть в Монреале. Мы поговорим с его агентом через несколько недель. Всё зависит от того, предпочитает ли игрок краткосрочные или долгосрочные контракты. Мы бы предпочли подписать его на долгий срок», — приводит слова Хьюза журналист Марко д'Амико в социальной сети Х.

20-летний Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате Иван провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

