ЦСКА официально объявил о продлении контракта с Никитой Нестеровым на два года

ЦСКА заключил новый контракт с защитником Никитой Нестеровым, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2027/2028.

33-летний хоккеист провёл в ЦСКА восемь сезонов, на его счету 541 матч за клуб и 281 (63+218) очко при показателе полезности «+101». Вместе с командой Никита выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. Всего он провёл 608 игр в КХЛ, в которых набрал 286 (63+223) очков. Помимо ЦСКА, Нестеров также выступал за «Трактор».

В 2018 и 2022 году он выступал на Олимпийских играх в составе сборной России, взяв золотые и серебряные медали.

