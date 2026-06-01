«Торпедо» заключило соглашение с форвардом Михаилом Воробьёвым

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Воробьёвым. Срок соглашения не называется.

«Михаил, по нашему мнению, входит в тройку лучших центральных нападающих КХЛ, и мы считаем успехом его присоединение к нашей команде. Верим, что он сможет стать одним из новых символов «Торпедо» и поможет клубу добиться лучших результатов в своей истории», — приводит слова генерального директора клуба Евгения Забуги пресс-служба.

29-летний нападающий провёл последние четыре сезона в СКА. В минувшем сезоне на его счету 53 матча и 33 (7+26) очка. Всего в КХЛ он провёл 418 игр, в которых набрал 201 (66+135) очко.

Также три сезона Воробьёв находился в системе клуба «Филадельфия Флайерз», где выступал как за команду АХЛ, так и в основном составе «лётчиков» в НХЛ.