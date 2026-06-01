«Сочи» объявил об уходе вратаря Максима Третьяка

29-летний голкипер Максим Третьяк покинул хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Ранее Максим уже представлял нашу команду на протяжении четырёх сезонов. Всего за клуб он провёл 108 матчей. Благодарим Максима за работу и желаем успехов!» – сказано в сообщении клуба.

Вратарь начал минувший сезон в «Ладе», за которую провёл три игры, отразив 86% бросков. В «Сочи» на его счету два матча при 55,6% сейвов. Всего голкипер провёл в КХЛ 129 встреч, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 3,69 и 88,8% отражённых бросков.

Максим — внук советского вратаря, ныне президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

