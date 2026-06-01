«Локомотив» заключил контракт на один сезон с защитником Алексеем Береглазовым

«Локомотив» заключил контракт с защитником Алексеем Береглазовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

32-летний игрок обороны в минувшем регулярном чемпионате провёл 68 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «+24». В плей-офф на его счету 22 игры и 8 (1+7) очков. Вместе с ярославской командой Береглазов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Всего Алексей сыграл 822 матча в КХЛ, забив 45 голов и сделав 154 ассиста при показателе полезности «+113». Он также выступал за магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

