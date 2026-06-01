В ЦСКА прокомментировали подписание нового двухлетнего контракта с Нестеровым

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал подписание нового контракта с защитником Никитой Нестеровым. Ранее стало известно, что клуб заключил с игроком двухлетнее соглашение.

«Мы рады объявить о подписании контракта на два года с Никитой Нестеровым, одним из лидеров нашей команды и настоящей легендой клуба. Мы всегда очень высоко оценивали профессиональные и игровые качества Никиты, поэтому сделали всё, чтобы как можно скорее достичь с ним соглашения. К тому же Никита тот игрок, чей опыт важен и в раздевалке. Это хоккеист, который нам необходим для победы в Кубке Гагарина», — приводит слова Денисова пресс-служба ЦСКА.