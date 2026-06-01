«Нью-Джерси» подписал контракт новичка с защитником Антоном Силаевым
«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт новичка с российским защитником Антоном Силаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три года.

20-летний игрок обороны является воспитанником нижегородского «Торпедо», за который выступал с 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате Силаев провёл 61 матч, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф на его счету 10 игр и два голевых паса.

Всего хоккеист провёл в КХЛ 206 матчей, в которых набрал 30 (6+24) очков.

Антон был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2024 года.

