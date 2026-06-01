«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Александром Брынцевым

«Спартак» подписал двухлетний контракт с защитником Александром Брынцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем Александра Брынцева с возвращением в московский «Спартак», желаем надёжной игры и много новых побед в составе красно-белых!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 31-летний игрок обороны выступал за «Шанхайских Драконов». Он провёл 49 матчей, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-3». Александр уже выступал за «Спартак» с 2021 по 2022 год, сыграв за команду 74 встречи.

Всего на счету Брынцева 641 игра в КХЛ за «Нефтехимик», «Спартак», «Трактор», «Амур» и «Шанхайских Драконов» и 93 (17+76) набранных очка.