Стала известна зарплата защитника ЦСКА Никиты Нестерова по новому контракту

Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Никита Нестеров будет зарабатывать 50 млн рублей в год по новому контракту с армейцами. 30 млн — базовый оклад, ещё 20 млн Нестеров заработает по рекламной льготе, которую ввела КХЛ с нового сезона — за участие хоккеиста в маркетинговых, промоутерских и рекламных мероприятиях клуба.

Ранее ЦСКА объявил о новом двухлетнем соглашении с 33-летним хоккеистом. Он провёл в армейском клубе восемь сезонов, на его счету 541 матч за клуб и 281 (63+218) очко при показателе полезности «+101». Вместе с командой Никита выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. Всего он провёл 608 игр в КХЛ, в которых набрал 286 (63+223) очков.