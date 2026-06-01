Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата защитника ЦСКА Никиты Нестерова по новому контракту

Стала известна зарплата защитника ЦСКА Никиты Нестерова по новому контракту
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Никита Нестеров будет зарабатывать 50 млн рублей в год по новому контракту с армейцами. 30 млн — базовый оклад, ещё 20 млн Нестеров заработает по рекламной льготе, которую ввела КХЛ с нового сезона — за участие хоккеиста в маркетинговых, промоутерских и рекламных мероприятиях клуба.

Ранее ЦСКА объявил о новом двухлетнем соглашении с 33-летним хоккеистом. Он провёл в армейском клубе восемь сезонов, на его счету 541 матч за клуб и 281 (63+218) очко при показателе полезности «+101». Вместе с командой Никита выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России. Всего он провёл 608 игр в КХЛ, в которых набрал 286 (63+223) очков.

Материалы по теме
ЦСКА официально объявил о продлении контракта с Никитой Нестеровым на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android