ЦСКА заключил двухлетний контракт с форвардом Дереком Бараком

ЦСКА заключил контракт с американским нападающим Дереком Бараком, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

31-летний форвард провёл минувший сезон в магнитогорском «Металлурге» и сыграл за команду в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 62 матча, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 19 результативными передачами при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 15 игр, два гола и четыре ассиста.

Ранее в КХЛ Дерек также выступал за «Витязь». Всего в его активе 213 встреч в лиге и 124 (54+70) очков при показателе полезности «-21».

