«Лада» объявила об уходе шести нападающих в связи истечением сроков контрактов

Нападающие Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо покидают «Ладу» в связи с истечением сроков контрактов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

36-летний Кугрышев провёл за «Ладу» 198 матчей и набрал 101 (35+66) очко. 28-летний Ожгихин присоединился к команде три года назад и заработал 17 (10+7) очков за 94 игры. 29-летний Обидин стал игроком «Лады» в прошлое межсезонье. За 55 встреч форвард забросил семь шайб и отдал две передачи.

29-летний Тянулин начинал сезон в «Сочи», а в декабре он присоединился к тольяттинскому клубу. За 33 матча Артур набрал 21 (4+17) очко. 33-летний Граовац сыграл за «Ладу» 19 встреч, забросил пять шайб и отдал три передачи. 33-летний Юрчо провёл в составе тольяттинской команды 32 игры. За это время он набрал 13 (7+6) очков.

