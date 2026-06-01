Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» подписал соглашение с вратарём Лоренсом Зинаддином

«Автомобилист» подписал соглашение с вратарём Лоренсом Зинаддином
«Автомобилист» заключил контракт с белорусским вратарём Лоренсом Зинаддином, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

«Приветствуем Лоренса Зинаддина в «Автомобилисте» и желаем надёжной игры!» — говорится в сообщении команды.

21-летний голкипер пополнил состав «Автомобилиста» в результате обмена на денежную компенсацию с нижегородским «Торпедо».

В Континентальной хоккейной лиге Зинаддин пока не провёл ни одной встречи. В МХЛ на счету вратаря 36 матчей и 25 побед при коэффициенте надёжности 2,33 и 92,1% отражённых бросков. Во Всероссийской хоккейной лиге Лоренс провёл 84 игры, в которых одержал 27 побед при надёжности 2,63 и 91,7% сейвов.

