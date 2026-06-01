«Колорадо» подписал двухлетний контракт новичка с вратарём Никитой Новосёловым

«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании двухлетнего контракта новичка с российским вратарём Никитой Новосёловым.

21-летний голкипер бо́льшую часть сезона-2025/2026 провёл в команде «Горняк-УГМК» из ВХЛ. Он сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате, одержав 22 победы при коэффициенте надёжности 2,10 и 93,2% отражённых бросков. Также на его счету три «сухих» игры. В плей-офф на счету Новосёлова 11 встреч и четыре победы. Всего он провёл 80 игр в ВХЛ, одержал 41 победу при коэффициенте надёжности 2,25 и 93,1% сейвов.

Он также сыграл три матча в КХЛ за «Автомобилист» в прошлом сезоне. Это были его первые выступления в Континентальной хоккейной лиге.

