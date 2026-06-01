«Шанхайские Драконы» объявили об уходе 22 хоккеистов

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил об уходе из команды 22 хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов.

«Спасибо за игру! Сегодня, 1 июня, истекли однолетние контракты у группы игроков «Шанхай Дрэгонс».

Команду покидают вратари Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров; защитники Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов; нападающие Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сюсиз, Остин Вагнер.

Мы благодарим их за игру в составе «драконов» в минувшем сезоне и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

