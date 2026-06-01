Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» заключил новые соглашения с восемью игроками

«Локомотив» заключил новые соглашения с восемью игроками
Комментарии

«Локомотив» заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым, а также на один сезон с вратарём Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее ярославский клуб расторг соглашения с вышеперечисленными хоккеистами в связи с истечением сроков контрактов.

Напомним, 1 июня в КХЛ открывается рынок свободных агентов, который ознаменует официальный старт межсезонья в лиге.

Ярославский «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Клуб дважды подряд выиграл главный трофей КХЛ.

Материалы по теме
Квартальнов возглавил «Локомотив», ЦСКА подписал топ-легионера! Открытие рынка КХЛ, LIVE!
Live
Квартальнов возглавил «Локомотив», ЦСКА подписал топ-легионера! Открытие рынка КХЛ, LIVE!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android