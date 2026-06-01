«Локомотив» заключил новые соглашения с восемью игроками

«Локомотив» заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым, а также на один сезон с вратарём Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее ярославский клуб расторг соглашения с вышеперечисленными хоккеистами в связи с истечением сроков контрактов.

Напомним, 1 июня в КХЛ открывается рынок свободных агентов, который ознаменует официальный старт межсезонья в лиге.

Ярославский «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Клуб дважды подряд выиграл главный трофей КХЛ.