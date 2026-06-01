«Ак Барс» сделал квалификационные предложения 16 игрокам

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения защитникам Игорю Бардину, Семёну Буркову, Рашиту Самигуллину, Даниле Истомину, Марселю Фазлову, а также нападающим Артуру Бровкину, Максиму Быкову, Ильдану Галееву, Артемию Гатиятулину, Саиду Гимаеву, Денису Комкову, Кириллу Кутузову, Никите Онишко, Илье Сафонову, Семёну Терехову и Раилю Хусаинову.

Квалификационное предложение — это способ закрепить преимущественное право на заключение нового контракта с хоккеистом. Теперь вышеперечисленные игроки получили статус ограниченно свободных агентов: до 30 июня хоккеисты могут заработать предложение от другого клуба КХЛ, согласиться на условия казанского клуба или продолжить карьеру вне системы.