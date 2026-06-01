Капитан «Монреаля» Судзуки — о Демидове: он из тех ребят, которые просто хотят побеждать

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки заявил, что российский нападающий команды Иван Демидов всегда думает о команде, и отметил, что он больше всех был недоволен поражением «Канадиенс» в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Он из тех ребят, которые просто хотят побеждать. Он в первую очередь думает о команде. Возможно, он был одним из самых недовольных после нашего поражения. Не думаю, что его волнует, сколько денег он получит», — приводит слова Судзуки журналист Марко д'Амико в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате Иван провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков. 20-летний Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.