Защитник «Монреаля» Хатсон заявил, что обсуждал с Демидовым продление его контракта

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон рассказал журналистам, что они с российским нападающим команды Иваном Демидовым обсуждали предстоящее продление контракта форварда.

Как сообщает журналист Марко д'Амико в социальной сети Х, Хатсон дал Демидову совет, как вести себя в этой ситуации. Также защитник заявил, что они с Иваном рады перспективе играть вместе в «Монреале» в течение следующих 10 лет.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков. 20-летний нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

