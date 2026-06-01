Иван Демидов рассказал о желании продлить контракт с «Монреалем» летом

Иван Демидов рассказал о желании продлить контракт с «Монреалем» летом
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов подтвердил, что предпочёл бы продлить контракт летом, чтобы не отвлекаться в начале сезона и больше не переживать по этому поводу. Об этом сообщает журналист Марко д'Амико в социальной сети Х.

Действующее соглашение россиянина с клубом истекает по завершении сезона-2026/2027. Ранее генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз заявил, что в клубе рассчитывают заключить долгосрочный контракт.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков. 20-летний нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

