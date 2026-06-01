Главная Хоккей Новости

Нападающий Илья Паутов из системы ЦСКА подписал контракт новичка с «Филадельфией»

Российский нападающий Илья Паутов подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на три года.

В сезоне-2025/2026 20-летний форвард провёл 39 матчей с учётом плей-офф в Молодёжной хоккейной лиге за «Красную Армию». На его счету 14 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Всего он провёл 157 встреч в МХЛ и набрал 133 (52+81) очка при полезности «+29».

В активе Ильи также 5 (1+4) очков в 25 играх в ВХЛ за «Звезду» при показателе полезности «-4».

Паутов был выбран «Филадельфией» в шестом раунде под 173-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года.

