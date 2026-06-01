Защитник ЦСКА Рой: буду очень рад сыграть против Овечкина

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой высказался о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу.

— Много говорят о возможном возвращении Овечкина в КХЛ, что думаете об этом?

— Лично я буду очень рад играть против Ови! Было бы здорово, чтобы он провёл ещё один сезон за «Вашингтон» и побил абсолютный рекорд. Здорово для всего хоккейного мира, я не только про Россию. Это было бы просто невероятно для всего хоккейного сообщества! Это история, которая творится на наших глазах.

— Представим, что Овечкин вернулся в КХЛ. Как будете играть против него? Готовы, если понадобится, провести силовой против него?

— Если он будет играть против меня, то я буду играть против него, как против любого другого хоккеиста. Имя не имеет значения. Я не могу дать ему свободу на площадке только из-за того, что это Ови. Всё-таки себя я тоже уважаю и не могу такого позволить! Но повторюсь, что игра против него будет чем-то невероятным! Ты всегда будешь вспоминать об этом.

Овечкин — это легенда хоккея, легенда России. Но сыграть против него и остановить было бы круто! Буду рассказывать детям, что остановил лучшего бомбардира в истории хоккея! Поэтому я не планирую давать ему шансов. Конечно, он может обыграть и обойти меня, это же Ови. Но никаких поддавков точно не будет, — приводит слова Роя Legalbet.