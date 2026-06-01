Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал причины неудачи «Металлурга» в плей-офф КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос о причинах неудачи «Металлурга» в плей-офф КХЛ сезона-2025/2026. Магнитогорцы проиграли «Ак Барсу» в полуфинале Кубка Гагарина со счётом 1-4.

«Причин здесь несколько. Начнём с того, что магнитогорцам так и не удалось полноценно и равнозначно заменить Дмитрия Силантьева, выбывшего из-за травмы в концовке регулярки. Распалось великолепное первое звено, где Силантьев отлично играл вместе с Владимиром Ткачёвым и Романом Канцеровым, а значит, заметно уменьшился атакующий потенциал команды.

Кроме того, при всей яркости атаки в игре «Металлурга» отсутствовал столь необходимый для больших побед игровой баланс. Команда Андрея Разина регулярно допускала простые ошибки в обороне и делала соперникам необъяснимые подарки на ровном месте», – приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

