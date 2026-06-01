Форвард ЦСКА Полтапов рассказал, как проведёт отпуск

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих планах на отпуск и отметил, что планирует спокойный отдых.

— Какие планы на отпуск?
— Да спокойно отдыхаю, восстанавливаюсь морально, отсыпаюсь сейчас за весь сезон. В планах съездить домой, в Питер. И куда-нибудь на море слетать, там отдохнуть спокойно, — приводит слова Полтапова Legalbet.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при полезности "+5". В плей-офф на его счету 10 игр и 6 (2+4) очков. Всего Прохор сыграл 306 матчей в КХЛ и набрал 118 (48+70) очков.

