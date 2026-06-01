Инсайдер НХЛ Дрегер: это может быть последний сезон Мэттьюса в «Торонто»

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер поделился мнением о будущем нападающего Остона Мэттьюса в «Торонто Мэйпл Лифс». Срок действующего контракта 28-летнего капитана «Торонто» рассчитан до 30 июня 2028 года. Его договор включает полный запрет на обмены.

«Остон останется в «Торонто» как минимум до начала сезона, но если не произойдёт значительного прогресса… Реальность такова, что это может быть последний сезон Мэттьюса в команде. «Торонто» не отпустит настолько ценный актив просто так», – приводит слова Дрегера Sportskeeda.

В минувшем сезоне Мэттьюс провёл 60 матчей, в которых набрал 53 (27+26) очка при показателе полезности «-4».