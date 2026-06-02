«Флорида» объявила о подписании контракта новичка с российским защитником

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито объявил, что клуб подписал с защитником Матвеем Шуравиным трёхлетний контракт новичка, который вступит в силу с сезона-2026/2027.

20-летний Шуравин в сезоне-2025/2026 провёл 21 матч в КХЛ за ЦСКА, отметившись одной результативной передачей. Также он сыграл 12 встреч за «Звезду» в ВХЛ и 15 матчей за молодёжную команду ЦСКА — «Красную Армию» — в МХЛ.

На драфте НХЛ 2024 года «Флорида» выбрала Шуравина в третьем раунде под общим 97-м номером.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Флорида» финишировала на 14-м месте Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.