Иван Барбашёв рассказал о своей форме перед стартом финала Кубка Стэнли

Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о своей форме и готовности к финалу Кубка Стэнли-2026 с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, вфинальная серия плей‑офф НХЛ начнётся в среду, 3 июня, в американском Роли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
«По правде говоря, после первого раунда мне потребовалось время на восстановление. Однако, как только входишь в игровой ритм, к нему привыкаешь. Сейчас я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду финала. В первой части плей-офф я провёл много силовых приёмов, и это всегда имеет значение. В матчах на вылет важно оказывать давление на соперника и демонстрировать силовую игру в каждом эпизоде», — приводит слова Барбашева пресс‑служба коллектива из Парадайса.

30‑летний Барбашёв набрал 12 (5+7) очков в 16 матчах текущего плей‑офф и занимает пятое место среди бомбардиров команды.

