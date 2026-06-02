Во «Флориде» высказались о подписании контракта новичка с российским защитником

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о подписании контракта новичка с российским защитником Матвеем Шуравиным.

«Матвей — спокойный и надёжный двусторонний защитник, который отлично читает игру, — заявил Зито. — Мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за его развитием в качестве профессионального игрока в Северной Америке», — приводит слова Зито официальный сайт клуба.

На драфте НХЛ 2024 года «Флорида» выбрала Шуравина в третьем раунде под общим 97-м номером.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Флорида» финишировала на 14-м месте Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.